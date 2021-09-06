ТРК Президента приступил к съемкам художественного кинопроекта «Слова назидания Абая»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 сентября 2021 года, в Алматинской области стартовали съемки художественного кинопроекта «Слова назидания Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТРК Президента РК.

Телерадиокомплекс Президента РК реализует проект, состоящий из 15 серий, при поддержке «Государственного центра поддержки национального кино».

Съемки продлятся до 25 октября 2021 года и пройдут в различных локациях Алматы и Алматинской области.

Каждая серия телевизионного проекта является полноценным сюжетом с отдельной историей главного героя. В роли главного героя выступают известные актеры казахстанского кинематографа – Нурлан Алимжанов, Жан Байжанбаев, Ерик Жолжаксынов, Тунгушбай Жаманкулов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов, Аян Утепберген и другие.

Современная интерпретация коротких притч Абая с применением сложнопостановочных режиссерских решений помогают по-новому открыть легендарные «Слова назидания» великого мыслителя.

Как говорит генеральный директор Телерадиокомплекса Раушан Кажибаева, «для ТРК это амбициозный проект. Мы гордимся, что наша работа помогает приобщиться к бессмертному наследию великого Абая».

«Его философские взгляды и мудрость прошли сквозь века. «Слова назидания» никогда не потеряют своей актуальности и будут определять ориентиры для духовно-культурной жизни общества», - подчеркнула Р. Кажибаева.

«Возьму в спутники бумагу и чернила и стану записывать все свои мысли. Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь мое слово, и он перепишет его для себя или просто запомнит. А если нет, мои слова, как говорится, останутся при мне», - так размышлял мыслитель, приступая к работе над «Словами назидания».

Проходят столетия, «Слова назидания» остаются с нами. Бессмертный диалог Абая продолжается по сей день, определяя духовно-нравственные ориентиры для ныне живущих.

Новый проект Телерадиокомплекса внесет свою частицу в понимание мира Абая, укрепление духовно-философской связи великого сына казахского народа со всем человечеством.