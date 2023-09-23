ТРК Президента и MNU открыли в Астане Международную школу журналистики

В Maqsut Narikbayev University состоялось торжественное открытие Международной школы журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали, генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, а также посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм и посол Германии в РК Моника Иверсен.

Уникальный образовательный проект реализован совместно с Телерадиокомплексом Президента РК с целью подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в Международную школу принято 201 студентов, 20 из которых получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив «Dara».

Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского языков для отдельных предметов.

Фото: МИА "Казинформ"

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали отметил, что подобный проект поможет взростить настоящих профессионалов международного уровня.

- Я уверен, что международная школа журналистики откроет для студентов большие возможности для будущего профессионального роста. Так как 70 процентов обучения здесь проходит на английском, а 30 процентов на казахском и русском языках. В целом, это сильный проект для обучения и расширения кругозора студентов на международном уровне. Впервые в Казахстане открывается факультет журналистики такого масштаба. Я уверен, что специалисты, которых подготовят здесь, сформируют большую школу для следующего поколения, - сказал Берик Уали.

Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London.

- Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работать в разных форматах, - отметила генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева.

Фото: МИА "Казинформ"

Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал «Jibek Joly», ИА «Казинформ» и «Центр документального кино». Кроме того, обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.

- Журналисткое образование не стоит на месте. И мы сегодня хотим активно развивать процессы обучения, внедрять современные образовательные технологии. Это и мастер-классы экспертов, мультимедийные практикумы, круглые столы, пресс-конференции на темы, волнующие наших студентов, - сказал председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Кроме того, в рамках мероприятия депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, являющийся преподавателем по дисциплине «политология» в этом университете, поделился особенностями образовательной программы нового факультета.

- Открытие Школы международной журналистики говорит о том, что университет делает большой вклад в развитие нашей страны и нашего гражданского общества. Я, как преподаватель, могу судить и говорить об образовательной программе. Работая здесь уже второй год, во-первых, я вижу качество и мотивированность студентов, глаза горят, студенты хотят учится. На самом деле, образовательная программа здесь очень сбалансирована. Она включает в себя как фундаментальные дисциплины, такие как философия, социология и политология, что имеет важное значение, так и современные навыки, включая работу с большими данными и искусственным интеллектом, - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Фото: МИА "Казинформ"

Также, как сообщил провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен, в новой программе соединены все аспекты деятельности журналиста по производству контента в едином производственном цикле.

- Мы открыли уникальное пространство для съемки видеоматериалов различных форматов, включая подкасты и новостные репортажи. Обеспечили мгновенную передачу видеоконтента на микшерный пульт, через который его можно передать как на трансляцию, так и в лабораторию монтажа, где студент может его редактировать, сводить, добавлять спецэффекты и накладывать титры, - рассказал Сергей Пен.

Фото: МИА "Казинформ"

Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.