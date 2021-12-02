ТРК «Қазақстан» запустила сайт Altynqor.com

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокорпорация «Қазақстан» запустила сайт «Алтын қор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На новом сайте будут собираться видеообразы и голоса, сведения об известных деятелях казахстанской истории.

В «Казмедиацентре» состоялась презентация сайта altynqor.com ТРК «Қазақстан». На сайте собраны видео- и аудиоматериалы из Фонда Казахского телевидения, начиная с 1930 года.

«Этот проект реализуется для того, чтобы сделать доступным для всех интересующихся все, что сохранилось за долгие годы в «Золотом фонде», – сказала председатель правления корпорации Лязат Танысбай.

По ее словам, в Фонде хранится более 110 тысяч материалов, и ежегодно поступает около 1 000 материалов. Поэтому сайт будет постоянно пополняться.

Материалы на сайте распределены по нескольким разделам. Например, в отделе «Бейнеқор» есть проекты С. Ашимбаева, Ш. Мұртаза, С. Оразалина «Парыз бен қарыз», «Ұлт және сана», «Сұхбат» а также проекты «Тамаша», «Халық қазынасы», «Асыл мұра», «Адам іздеп жүрмін», «Келесі аялдама», «Кеш жарық», «Күлтөбе» сынды 800-ден астам бөлімнен тұратын 50 телехабар, «Советтік Қазақстан».

В отделе «Тұлғалар»: проект К.Азирбаева, сборники видеоматериалов, снятых с участием М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Г. Мустафина, А.Тажибаева, Ш. Жиенкулова, К. Байсеитовой, Ш. Айманова, Ш. Айтматова, К. Мырза Али и других.

В отделе «Аудиоқор»: сохраненные с 1954 года аудиозаписи М. Аэузова, С. Муканова, И. Есенберлина, Б. Сокпакбаева, Г. Мусрепова и других деятелей, записанные в разное время. Это также 132 песни К. Байжанова, К. Азирбаева, К. Бабакова, А. Кашаубаева, Ж. Елебекова, Ж. Карменова, М. Ешекеева и других певцов, различные интервью. В раздел вошли также 50 вариантов «Батырлар жыры», 100 кюев, 100 вариантов сказок, и другие произведения.

В ходе мероприятия состоялась также презентация аудиосборника «Алтын қор. Аманат», выпущенного к 100-летию Казахского радио. Сборник состоит из семи разделов: «Дәуір үні», «Атадан қалған асыл сөз», «Батырлар жыры», «Ән өнері», «Күй», «Салт-дәстүр» и «Ертегі». Посредством QR-кода можно прослушать электронную версию сборника на сайте altynqor.com.