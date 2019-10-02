+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 10 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трижды отказался от взятки полицейский в Актобе

2 Октября 2019 20:09
Поделиться:
Трижды отказался от взятки полицейский в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Старший сержант батальона патрульной полиции города Актобе Асет Зайнуллин трижды отказался от взятки, которую ему предлагал пьяный водитель «Лексуса». За доблестный поступок А.Зайнуллину вручили благодарственное письмо антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Мужчину, помогавшего в раскрытии похищения ребенка, наградили в Караганде
Как стационарные посты полиции помогают акмолинцам Бритье головы подозреваемым отменено главой МВД Норвежка почти сто раз вызывала полицию

Руководитель Антикоррупционной службы Актюбинской области Мирлан Мухамбетов лично вручил благодарственное письмо А.Зайнуллину перед его руководством и всем коллективом.

Как следует из материалов дела, сотрудник патрульной полиции остановил водителя Lexus за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На месте задержания водителем было предложено денежное вознаграждение, от которого сотрудник категорически отказался и был составлен протокол об административном правонарушении по статье 608 КоАП РК.

На следующий день правонарушитель нашел мобильный номер инспектора и предложил решить вопрос в его пользу, без всяких протоколов, на что вновь получил отказ. Спустя промежуток времени на сотовый телефон полицейского инспектора пришло сообщение со словами благодарности и скриншот перевода 5 тысяч тенге.

«Асет Зайнуллин, оставаясь верным присяге, незамедлительно сообщил об этом своему руководству, далее управлением собственной безопасности ДП дело было передано в Антикоррупционную службу. На сегодняшний день по решению суда нарушителю был наложен штраф в размере 200 МРП, что составляет 505 тысяч тенге в доход государства за предоставление незаконного материального вознаграждения», - рассказали в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив