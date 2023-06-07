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Триумфом казахстанских теннисисток завершился турнир в Чолпон-Ате

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 18:56
Триумфом казахстанских теннисисток завершился турнир в Чолпон-Ате Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом казахстанок завершился международный турнир среди юниоров под эгидой международной федерации тенниса в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале Альбина Какенова обыграла Дильназ Машабаеву, а в парном разряде Инкар Дюсебай вместе с Дарьей Шубиной из Узбекистана на решающем супер тай-брейке одержала волевую победу над Адеми Аманкелди/Екатерина Ходжаева (Россия) - 3:6, 7:6 (7:5), 10:3.

У Альбины Какеновой это уже второй трофей ITF juniors в одиночном разряде в карьере.


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