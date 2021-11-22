Триумфом казахстанцев завершился международный теннисный турнир в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Под конец теннисного сезона наши юные спортсмены продолжают радовать победами любителей тенниса в Казахстане. В Караганде завершился международный турнир серии ITF Junior J5 среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Среди девочек в одиночном и в парном разрядах победу праздновали наши теннисистки. 14-летняя Инкар Дюсебай в финале одолела россиянку Марию Сысоеву. Первый сет остался за Марией – 6:4. Во второй партии Инкар действовала настолько уверенно, что не отдала сопернице ни одного гейма. В решающем сете соперницы шли вровень, в 9-м гейме Инкар удалось сделать брейк, а уже на своей подаче поставила точку в матче – 6:4. Таким образом, воспитанница школы тенниса города Алматы завоевала свой второй титул ITF в этом году среди игроков до 18 лет.

В решающей игре парного разряда Асылжан Арыстанбекова и Адеми Аманкелди уверенно взяли верх над россиянками Полиной Скопинцевой/Марией Сысоевой со счетом 6:4, 6:4. Асылжан продолжает пополнять свою полку трофеев: победа в Караганде стала для нее третьей в 2021 году в парном разряде, а Адеми завоевала свой дебютный титул.У юношей Ерасыл Ердилда в финале в двух сетах уступил Дмитрию Бурцеву из России – 2:6, 3:6. Развязка парного разряда была чисто казахстанской, где победа досталась Ильясу Маратулы и Илье Ведмедю, победившим в драматичном матче Ерасыла Ердилду/Александра Черномаза – 3:6, 6:3, 11:9.