Триумфальное приземление в Казани: «космический» Димаш Кудайберген устроил ажиотаж в аэропорту

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - В Казань прилетел певец Димаш Кудайберген, который выступит в «Татнефть Арене». В казанском аэропорту его встречали десятки поклонниц и даже ветеран труда, который пожал руку известному артисту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татар-информ.

В столицу Татарстана Димаш приехал с родителями — Светланой и Канатом Айтбаевыми, которые, кстати, являются заслуженными певцами Казахстана. Их также приветствовали казанские поклонники.

Фанаты тщательно подготовились к встрече — приготовили большой торт, цветы, подарки, среди которых присутствовал даже национальный башкирский инструмент - курай.

Завидев издалека знакомую фигуру певца в темных очках, фанатки на разные лады стали скандировать: «Ди-маш! Ди-маш!» Артист был тронут и поблагодарил жительниц Казани за теплый прием.

«Мы Вас очень ждали в Татарстане. В очередной раз. Мы вас очень любим», — повторяли фанатки. «Спасибо большое!» — лаконично поблагодарил певец, который известен своей скромностью и сдержанностью.

Особое внимание Димаш уделил ветерану, которому пожал руку. Музыкант сфотографировался с ним, сняв темные очки.





К слову, среди встречающих были не только жительницы столицы Татарстана. К ним присоединились поклонницы из Канады, Финляндии и «родные» почитатели — из Казахстана.

«А тем временем в Казань прибывают dears (так называют себя поклонницы певца — Ред.). Добро пожаловать в Казань!!! Welcome to Kazan. Погода в Казани теплая, на градуснике 0, небольшой снег», — гласит надпись на фан-страничке певца.

Большой тур ARNAU TOUR 2020

Казань стала вторым городом в большом туре ARNAU TOUR 2020 Димаша Кудайбергена. 16 февраля Димаш дал первый концерт в Краснодаре, после сегодняшнего шоу в Казани певец 23 февраля отправится в Екатеринбург, далее по списку — Латвия, Украина, Германия, Чехия. Последней точкой турне станет Минск в апреле месяце.

Любое выступление Димаша Кудайбергена производит фурор. Голосовые возможности певца поистине уникальны, его вокальный диапазон составляет шесть октав

Он завоевал популярность в Казахстане и в других странах в 2015 году, став обладателем Гран-при «Славянского базара в Витебске». Он также обладатель нескольких музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й музыкальной премии в Китае и «Самый популярный зарубежный певец» — на Tencent MTV Asia Golden Music Award. Кроме того, исполнитель получил кКазахстанскую национальную премию «Народный любимец года» в номинации «Артист эстрады».

Впервые казанская публика смогла оценить его талант вживую на церемонии закрытия WorldSkills 2019, где ему аккомпанировал Игорь Крутой. В этом же году концерты Димаша прошли в Московском Кремлевском Дворце, и с невероятным успехом.

В 2019-м Димаш также побывал в Казанском хосписе Анжелы Вавиловой, где исполнил мечту тяжелобольной Лейсан. Приезд певца стал сюрпризом для девушкии, настоящим чудом.

«Искупайте Димаша в своей любви»

Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках, использует разные аранжировки.

Билеты на концерт Димаша Кудайбергена в «Татнефть Арену» стоят от 3 тыс. до 35 тыс. рублей. Однако такая стоимость нисколько не тревожит его поклонниц, которые прибывают сегодня в большом количестве в Казань из разных городов республики и России.

На фан-страничках любители творчества советуют искупать Димаша в любви, называют его «Ласточкой», «Солнышком», а также спрашивают совета. Обсуждают, насколько тепло будет в зрительном зале, можно ли будет дарить цветы, и решают другие организационные моменты.

«Димаш в прекрасном настроении. Всем, кто будет на концерте, море эмоций, незабываемых впечатлений! Искупайте Димаша в своей любви», — советуют поклонницы.

«Наш дорогой Димаш как первая ласточка — предвестник весны, облетает землю, делая ее территорией любви! Счастливого дальнейшего полета!!!» — желает leeze09.

«Димаш в отличном настроении! Спасибо за теплую встречу нашего Солнышка», — отметил пользователь под ником lz_shim. «Димаш пробуждает в наших сердцах только светлое», — вторит mira_0404.

«Девочки, какие вы молодцы! Так культурно встретили. Дедушка-ветеран до слез! Желаю вам восхитительного концерта сегодня!» — пожелала dimash_heart.