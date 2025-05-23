Первый выпускной прошел в одной из «комфортных школ» Астаны

— Национальный проект «Комфортная школа», инициированный Президентом Республики Казахстан, предоставляет не только физические возможности и материально-техническую базу, но и создает духовные, социальные и психологические условия для развития учеников.Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение в привитии духовных ценностей школьникам. Оно проходит в стиле венского бала, где учащиеся демонстрируют свои таланты, — отметила директор школы Данара Джумартова.

Фото: Kazinform

Мероприятие было посвящено чествованию победителей международных, республиканских и городских олимпиад и конкурсов научных проектов. Одной из них является выпускница средней школы № 111, обладательница «Алтын белгi» Назерке Айтбайкызы:

— Для меня является честью быть среди первых выпускников данной школы, потому сегодня один из важнейших дней. За этот год было приложено немало усилий как самих учеников, так и учителей. Я сама являюсь обладательницей гран-при в конкурсе «Лучшая ведущая Астаны», а также победительница олимпиад по казахскому языку и литературе.

Фото: Kazinform

В числе почётных гостей мероприятия — заместитель акима района Нура г. Астаны Алия Абсеметова, исполнительный секретарь городского филиала партии «Аманат» Мухаммед Болысбек, заместитель главы Методического центра Жангельды Амиргалиев, а также члены попечительского совета.

Фото: Kazinform

Главным событием вечера стало вручение почётных наград в следующих номинациях:

— «Зерделі оқушы — 2025»

— «Ғылым шамшырағы — 2025»

— «Спорт жұлдызы — 2025»

— «Спорт көшбасшысы — 2025»

— «Үздік ата-ана — 2025»

— «Үздік Қамқоршылық кеңес мүшесі — 2025»

Фото: Kazinform

Особую атмосферу вечеру придал «Вальс учителей», в котором выразили уважение к наставникам.

Отметим, что школа № 111 открылась 2 сентября 2024 года, а сегодня в первом выпуске 55 одиннадцатиклассников.

Ранее мы писали, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.