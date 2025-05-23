Первый выпускной прошел в одной из «комфортных школ» Астаны
22 мая 2025 года во дворе столичной школы № 111 прошёл первый торжественный Триумф бал под символичным названием «Шаг в светлое будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Национальный проект «Комфортная школа», инициированный Президентом Республики Казахстан, предоставляет не только физические возможности и материально-техническую базу, но и создает духовные, социальные и психологические условия для развития учеников.Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение в привитии духовных ценностей школьникам. Оно проходит в стиле венского бала, где учащиеся демонстрируют свои таланты, — отметила директор школы Данара Джумартова.
Мероприятие было посвящено чествованию победителей международных, республиканских и городских олимпиад и конкурсов научных проектов. Одной из них является выпускница средней школы № 111, обладательница «Алтын белгi» Назерке Айтбайкызы:
— Для меня является честью быть среди первых выпускников данной школы, потому сегодня один из важнейших дней. За этот год было приложено немало усилий как самих учеников, так и учителей. Я сама являюсь обладательницей гран-при в конкурсе «Лучшая ведущая Астаны», а также победительница олимпиад по казахскому языку и литературе.
В числе почётных гостей мероприятия — заместитель акима района Нура г. Астаны Алия Абсеметова, исполнительный секретарь городского филиала партии «Аманат» Мухаммед Болысбек, заместитель главы Методического центра Жангельды Амиргалиев, а также члены попечительского совета.
Главным событием вечера стало вручение почётных наград в следующих номинациях:
— «Зерделі оқушы — 2025»
— «Ғылым шамшырағы — 2025»
— «Спорт жұлдызы — 2025»
— «Спорт көшбасшысы — 2025»
— «Үздік ата-ана — 2025»
— «Үздік Қамқоршылық кеңес мүшесі — 2025»
Особую атмосферу вечеру придал «Вальс учителей», в котором выразили уважение к наставникам.
Отметим, что школа № 111 открылась 2 сентября 2024 года, а сегодня в первом выпуске 55 одиннадцатиклассников.
Ранее мы писали, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника.