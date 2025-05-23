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    19:32, 22 Май 2025 | GMT +5

    Первый выпускной прошел в одной из «комфортных школ» Астаны

    22 мая 2025 года во дворе столичной школы № 111 прошёл первый торжественный Триумф бал под символичным названием «Шаг в светлое будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Триумф бал в Астане: первый выпускной прошел в столичной школе
    Фото: Kazinform

    — Национальный проект «Комфортная школа», инициированный Президентом Республики Казахстан, предоставляет не только физические возможности и материально-техническую базу, но и создает духовные, социальные и психологические условия для развития учеников.Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение в привитии духовных ценностей школьникам. Оно проходит в стиле венского бала, где учащиеся демонстрируют свои таланты, — отметила директор школы Данара Джумартова.

    Триумф бал в Астане: первый выпускной прошел в столичной школе
    Фото: Kazinform

    Мероприятие было посвящено чествованию победителей международных, республиканских и городских олимпиад и конкурсов научных проектов. Одной из них является выпускница средней школы № 111, обладательница «Алтын белгi» Назерке Айтбайкызы:

    — Для меня является честью быть среди первых выпускников данной школы, потому сегодня один из важнейших дней. За этот год было приложено немало усилий как самих учеников, так и учителей. Я сама являюсь обладательницей гран-при в конкурсе «Лучшая ведущая Астаны», а также победительница олимпиад по казахскому языку и литературе.

    Триумф бал в Астане: первый выпускной прошел в столичной школе
    Фото: Kazinform

    В числе почётных гостей мероприятия — заместитель акима района Нура г. Астаны Алия Абсеметова, исполнительный секретарь городского филиала партии «Аманат» Мухаммед Болысбек, заместитель главы Методического центра Жангельды Амиргалиев, а также члены попечительского совета.

    Триумф бал в Астане: первый выпускной прошел в столичной школе
    Фото: Kazinform

    Главным событием вечера стало вручение почётных наград в следующих номинациях:
    — «Зерделі оқушы — 2025»
    — «Ғылым шамшырағы — 2025»
    — «Спорт жұлдызы — 2025»
    — «Спорт көшбасшысы — 2025»
    — «Үздік ата-ана — 2025»
    — «Үздік Қамқоршылық кеңес мүшесі — 2025»

    Триумф бал в Астане: первый выпускной прошел в столичной школе
    Фото: Kazinform

    Особую атмосферу вечеру придал «Вальс учителей», в котором выразили уважение к наставникам.

    Отметим, что школа № 111 открылась 2 сентября 2024 года, а сегодня в первом выпуске 55 одиннадцатиклассников.

    Ранее мы писали, что в Астане «Алтын белгі» могут получить 444 выпускника. 

    Теги:
    Образование Астана Выпускники Комфортная школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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