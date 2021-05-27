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    01:46, 27 Май 2021 | GMT +6

    Тринадцатилетний мальчик утонул в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, купаясь в неположенном месте, в реке утонул тринадцатилетний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагический случай произошел в Курмангазинском районе на реке Шароновка. Несколько детей решили искупаться в речке и один из них утонул.

    «Купальный сезон еще не открывался. Водолазов пришлось доставлять из Атырау. Но до их прибытия поисковые работы велись с помощью лодок родственниками, полицейскими, спасателями, волонтерами. Родные не прекратили поиски и с наступлением темноты. Они и обнаружили тело мальчика», - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Ранее сообщалось о том, что двое первоклассников утонули в Акмолинской области.

    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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