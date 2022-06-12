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Тринадцать заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
12 Июня 2022 10:01

Тринадцать заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них, в городе Нур-Султане – 7, в городе Алматы – 5, в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 862 случая.


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