11:23
9 Июня 2022 10:00
Тринадцать заболевших коронавирусом выявлено в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 828 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 6,
в городе Алматы – 5,
в Акмолинской области – 1,
в Кызылординской области – 1.
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