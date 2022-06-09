9 Июня 2022 10:00

Тринадцать заболевших коронавирусом выявлено в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 828 случаев, из них:



в городе Нур-Султане – 6,





в городе Алматы – 5,





в Акмолинской области – 1,



в Кызылординской области – 1.



