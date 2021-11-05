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Тринадцать операций по удалению камней из почек сделали карагандинцам за счет медстрахования

5 Ноября 2021 05:26
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Тринадцать операций по удалению камней из почек сделали карагандинцам за счет медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области операции по удалению камней из почек сделали 13 пациентам за счет медстрахования. На каждое подобное лечение фонд тратит 469 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Крупные и коралловидные камни почек – распространенная проблема. Зачастую она не поддается медикаментозному лечению, и люди вынуждены избавляться от камней хирургическим путем. Пациенты с таким диагнозом страдают от болей и частых воспалений почек, отеков. При образовании крупных коралловидных камней существует риск потери органа.

«В нашей клинике прооперировали пять человек. Мы начали проводить такие операции 4 месяца назад. Для этого закупили мобильную рентген-систему и лазерный аппарат, который разбивает камни любой плотности», – рассказал главный хирург клиники Медуниверситета Караганды Нуркаси Абатов.

Операция длится 1,5–2 часа. Благодаря современным технологиям медики очищают почки от камней.

После операции пациенты проходят антибактериальную терапию, при отсутствии осложнений через 5–7 суток их выписывают. А уже через месяц они возвращаются к привычной жизни.

Подобные операции проводятся бесплатно для застрахованных жителей области. Направляет на оперативное вмешательство врач поликлиники после постановки диагноза и прохождения пациентом необходимых обследований.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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