10:38
15 Июня 2022 10:04
Тринадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
На 15 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 13 пациентов. Из них: в городе Нур-Султане – шесть, в городе Алматы – пять, в Карагандинской области – один, в Павлодарской области – один.
Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 887 случаев.
Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев и более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.
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