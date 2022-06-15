15 Июня 2022 10:04

Тринадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

На 15 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 13 пациентов. Из них: в городе Нур-Султане – шесть, в городе Алматы – пять, в Карагандинской области – один, в Павлодарской области – один.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 887 случаев.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса продолжают получать 160 казахстанцев и более 4 млн 720 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане.