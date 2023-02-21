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Тринадцать новых школ планируют построить в Астане в этом году

Автор:  
Серик Сабеков
21 Февраля 2023, 13:12
Тринадцать новых школ планируют построить в Астане в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках пилотного проекта «Комфортная школа» планируется ввести в эксплуатацию 24 школы на 88 800 мест в две смены. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Строительство новых школ, укрепление материально-технической базы – это реальность и яркое подтверждение тому, что сфера образования относится к приоритетам государственной политики. Так, уже в текущем году запланировано строительство 13 школ на 20 300 мест», - сказал Касымхан Сенгазыев.

Спикер добавил, что в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» планируется ввести в эксплуатацию 24 школы на 88 800 мест в две смены.

«Принятые меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключат вопросы дефицита мест», - заверил Касымхан Сенгазыев.

Ранее сообщалось, что в столице ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию 10 школ.


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