Тринадцать граждан стран СНГ не впустили в Казахстан за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Запрещен въезд в страну гражданам Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, не предоставившим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запрещен въезд в страну 13 гражданам стран СНГ: пяти гражданам Российской Федерации, двум гражданам Таджикистана, двум гражданам Кыргызстана, четырем гражданам Узбекистана, не предоставившим справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ведомства, за прошедшие сутки через границу Казахстана в регионе прошли 984 человека: 128 водителей и 856 пеших. Подтвержденных случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено.

Мониторинг за лицами, прибывающими в Павлодарскую область проводится на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Шарбакты и Амангельды.

С начала года в Павлодарскую область прибыло 7 017 человек, из них 26 413 водителей, осуществляющих международные перевозки и 4 604 пассажира. Не допущен въезд в Казахстан 684 нерезидентам страны, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР.

Ранее сообщалось о том, что на въезде в Павлодарскую область через таможенный пункт на границе Казахстана и России не были пропущены в РК 14 иностранцев. Граждане России и Узбекистана не имели справок ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19.