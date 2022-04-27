РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:37, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Тринадцать духовных учебных заведений насчитывается в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанской молодежи, желающей учиться в духовных образовательных учреждениях, следует помнить об опасности при получении религиозного образования за рубежом из-за риска возможной радикализации студента, считают в управлении по делам религий Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На сегодняшний день по Казахстану функционируют 13 духовных учебных заведений, среди них к исламскому направлению относятся 11 учебных заведений: университет «Нур-Мубарак», 9 медресе-колледжей, Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК.

    К христианскому направлению относятся два учебных заведения: Алматинская православная духовная семинария и Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

    В случае возникновения вопросов, связанных с религией, в том числе касательно получения теологического образования, можно обратиться в столичный Центр изучения религий, позвонив в iKomek-109.


    Теги:
    Образование Астана Акимат
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!