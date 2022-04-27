Тринадцать духовных учебных заведений насчитывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанской молодежи, желающей учиться в духовных образовательных учреждениях, следует помнить об опасности при получении религиозного образования за рубежом из-за риска возможной радикализации студента, считают в управлении по делам религий Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодняшний день по Казахстану функционируют 13 духовных учебных заведений, среди них к исламскому направлению относятся 11 учебных заведений: университет «Нур-Мубарак», 9 медресе-колледжей, Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК.

К христианскому направлению относятся два учебных заведения: Алматинская православная духовная семинария и Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

В случае возникновения вопросов, связанных с религией, в том числе касательно получения теологического образования, можно обратиться в столичный Центр изучения религий, позвонив в iKomek-109.