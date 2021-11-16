Трилогия «Кочевники» звучит в эфире Казахского радио в честь 30-летия Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке МИОР РК и по инициативе Казахского радио в рамках 30-летия Независимости страны в эфире радио транслируется аудиоверсия книги «Кочевники», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Инициативу по трансляции аудиоверсии трилогии, написанной на основе истории Казахского ханства поддержало Национальное бюро переводов. Исторический роман озвучил известный диктор и ветеран Казахского радио Бүркіт Бекмагамбетов.

«Наша главная цель - дать возможность каждому слушателю глубоко осознать роль и значение Независимости. Книга озвучена диктором, ветераном Казахского радио. Аудиоверсия «Кочевников» одна из наших работ в честь 30-летия Независимости нашей страны»,- сообщил главный редактор ТОО «Қазақ радиолары» Дулат Абибуллаев.

По словам Д. Абибуллаева, последние два года в эфире Казахского радио также транслировались аудиоверсии книг выдающихся казахских писателей Тахауи Ахтанова, Хамзы Есенжанова, Азильхана Нуршаихова, Абиша Кекильбаева, Сакена Жунусова, Бердибека Сокпакбаева, Сабита Муканова, Шерхана Муртазы, Мухтара Магауина.

Историческая эпопея «Кочевники» - это одна из первых художественных произведений о национальной истории, написанная в советский период.

В 1969 году вышел в свет роман И.Есенберлина «Хан Кене» о последнем казахском хане Кенесары, затем «Заговорённый меч», а еще через три года — третий роман «Отчаяние». Все вместе они составили знаменитую историческую трилогию «Кочевники», которую на русский язык перевел писатель Морис Симашко. Книга только на русском языке переиздавалась 12 раз, и общий тираж превысил 1,5 млн экземпляров.