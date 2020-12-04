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Триллион  инвестиций привлекли в Шымкент после получения республиканского статуса

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Декабря 2020, 13:44
Триллион  инвестиций привлекли в Шымкент после получения республиканского статуса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 трлн инвестиций привлекли в Шымкент после получения статуса города республиканского значения. Об этом заявил аким Шымкента Мурат Айтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 2 лет прошло с тех пор, как Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения. Перед подписанием указа Елбасы отметил, что Шымкент станет центром, способствующим развитию не только нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. В настоящее время это историческое решение открывает большие возможности для будущего нашего города», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

По его словам, 2 года назад объем промышленной продукции составлял 319 млрд тенге, на сегодняшний день он равен 523 млрд тенге. Он отметил, что с приобретением республиканского статуса в город привлечено 1 трлн тенге инвестиций.

Введено в эксплуатацию более 1,3 млн. кв. метров жилья, доля активных предпринимателей составила от 71 до 88%. Бюджет города увеличился с 131,2 млрд тенге до 455,4 млрд тенге.


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