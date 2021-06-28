Тридцатитонную «Аиду» увидит столичная публика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грандиозная опера «Аида» Дж. Верди закроет восьмой театральный сезон «Астана Опера». Спектакль в постановке итальянского режиссёра, сценариста, продюсера, художника великого Франко Дзеффирелли пройдет 11 и 12 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Партию Радамеса исполнит приглашенный певец Саян Исин, в роли Амонасро выступит баритон из Монголии Бадрал Чулуунбаатар. За дирижерским пультом – маэстро Абзал Мухитдин.

В культовой постановке задействовано двести человек – солисты оперы, мужской и женский хор, артисты балета, оркестра, миманса и даже дети. Чтобы представить масштабы работы, в театре подчеркнули, что количество обслуживающего персонала за сценой равно числу артистов. И еще одна впечатляющая цифра: в постановке используется 500 костюмов, они, как и декорации – шедевр сценографии. Многоэтажные, массивные, многослойные, весом в 30 тонн, они - величественное украшение сцены, которые передают пышную красоту Египта периода царствования фараонов.

Заглавную партию исполнит звезда казахстанской оперной сцены – Жупар Габдуллина. Амнерис – Гульжанат Сапакова, во второй день в этой партии дебютирует Салтанат Муратбекова. Амонасро - Бадрал Чулуунбаатар и Талгат Мусабаев. Рамфис – Шынгыс Расылхан, Болат Есимханов. Царь – Бауржан Андержанов, Шынгыс Расылхан.

«Партия Радамеса сложна не только с вокальной точки зрения, где нужно демонстрировать владение голосом, но не менее важно актерское мастерство, игра на сцене. Постановка великого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли впечатляет своим масштабом, спектакль сложный и интересный. Мой герой – победоносный полководец Радамес. Его сердце отдано прекрасной Аиде, но за него борется дочь фараона Амнерис – он попадает в классический любовный треугольник. В силу определенных жизненных обстоятельств Радамес не знает, что делать, ему пророчат красивое и великое будущее, но он выбирает любовь к Аиде», - рассказал Саян Исин.

«Для меня партия Амонасро – это одна из ключевых работ в Италии, в Европе. Это была вторая моя роль после того, как я дебютировал в январе 2019 года в партии боярина Шакловитого в опере «Хованщина» Модеста Мусоргского под управлением маэстро В. Гергиева в знаменитом театре «Ла Скала». Далее в 2019 году я участвовал в летнем фестивале на прославленной сцене Арена ди Верона, где 8 раз исполнил партию Амонасро. Я долго шел к этой роли, готовился к ней почти 2 года в Италии у прекрасных педагогов по технике вокала. Это позволило мне достойно исполнять эту роль в течение трех месяцев на фестивале в Вероне. Теперь для меня большая честь принять участие в этой опере на казахстанской сцене, так совпало, что я буду петь 11 июля, в наш национальный монгольский праздник – 100-летний юбилей Дня народной революции. Я желаю всем своим коллегам, которые участвуют в этой опере, успехов, здоровья, а также всем казахстанцам, Министерству культуры и спорта РК низкий поклон за поддержку и любовь к классической музыке», - поделился Бадрал Чулуунбаатар.

Напомним, что зрители «Астана Опера» имеют возможность видеть выдающееся творение Франко Дзеффирелли – оперу «Аида», которая открывала театральный сезон «Ла Скала», и стала крупнейшим событием культурной жизни Европы. В «Астана Опера» премьера прошла 19 ноября 2014 года. Этот спектакль станет ярким завершением восьмого театрального сезона.

Начало спектаклей: 11 июля в 18:00, 12 июля в 19:00.