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Тридцатилетний мужчина утонул в реке Жем в Атырауской области

5 Июня 2020 03:24
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Тридцатилетний мужчина утонул в реке Жем в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тридцатилетний мужчина утонул в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел вечером в Жылыойском районе в 10-ти километрах от города Кульсары на реке Жем. Тридцатилетний мужчина, отправившись с родственниками в поход, решил искупаться в необорудованном для этого месте и утонул. В 19:55 тело погибшего было обнаружено и извлечено силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области», - сообщила группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области

В поисках были задействованы 4 сотрудника и 2 единицы техники. ДЧС


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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

Виктор Сутягин

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