Тридцатилетний мужчина утонул в реке Жем в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тридцатилетний мужчина утонул в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел вечером в Жылыойском районе в 10-ти километрах от города Кульсары на реке Жем. Тридцатилетний мужчина, отправившись с родственниками в поход, решил искупаться в необорудованном для этого месте и утонул. В 19:55 тело погибшего было обнаружено и извлечено силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области», - сообщила группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области

В поисках были задействованы 4 сотрудника и 2 единицы техники. ДЧС