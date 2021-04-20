Тридцатилетие стратегического партнерства Казахстана и России обсудили в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества». Об этом передает МИА «Казинформ».

В работе международной конференции приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е.Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2021 году отмечается 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан – важная веха и рубеж для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Новейшая история показала, что поступательное развитие и высокая результативность казахстанско-российского сотрудничества, обусловлена принципами взаимного уважения, равноправия и стратегического партнерства. В этом большая заслуга лидеров двух стран, Первых Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации Н.А. Назарбаева и Б.Н. Ельцина, Президентов РК и РФ В К.К. Токаева и В. Путина, государственных и общественных деятелей, а также научно-экспертного сообщества.

В своих выступлениях дипломаты и парламентарии двух стран, а также главы институтов соорганизаторов конференции подчеркнули высокий статус конференции и значимость обсуждаемых на ней тем. Они обратили особое внимание на важность активизации научного диалога и обсуждения казахстанскими и российскими учеными вопросов, как исторической ретроспективы, так и становления и развития двусторонних отношений на новом независимом этапе развития, ставшего прочным базисом для поступательного укрепления стратегического партнерства и добрососедских отношений, основанных на уважении национального суверенитета, территориальной целостности и нерушимости установленных после распада СССР границ.

Посол Казахстана в России Е. Кошербаев в своей приветственной речи отметил, что Первый Президент Казахстана - Елбасы Н. Назарбаев и Президент Казахстана К. Токаев неоднократно отмечали, что казахстанско-российские отношения являются эталонными. В свою очередь, Посол Российской Федерации в Казахстане А. Бородавкин в своем приветственном слове подчеркнул, что Президент России В. Путин также акцентирует внимание на успешном развитии стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России.

Секретарь Комитета по международным делам и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан М. Ерман отметил, что «важнейшим элементом политического диалога Казахстана и России является его межпарламентское измерение. Позитивное взаимодействие органов законодательной власти наших стран осуществляется на системной основе, отличается конструктивностью, носит интенсивный характер. Наши контакты выходят далеко за рамки двустороннего формата, законодатели двух государств имеют содержательную историю коммуникаций в структурах авторитетных международных институтов, таких как Межпарламентская ассамблея СНГ, ПА ОДКБ, Межпарламентский Союз, совещание спикеров парламентов стран Евразии, ПА ОБСЕ».

«Соглашения, подписанные президентами двух стран, в приоритетном порядке ратифицируются как в Государственной Думе, так и в Мажилисе. На регулярной основе происходят взаимные визиты спикеров палат, заседания Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству, совместные мероприятия профильных комитетов, участие в деятельности миссий по наблюдению за выборами в России и Казахстане», - сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ В. Водолацкий.

Директор Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, А.К.Аликберов подчеркнул, что «за минувшие 30 лет и Казахстан, и Россия прошли путь становления суверенных государств, независимых, полноправных субъектов международных отношений. Не раз, на протяжении этого периода перед нами стояли вызовы геополитического, экономического, социального характера. Но ни разу не возникло повода усомниться в непоколебимости нашего стратегического партнерства и взаимовыгодности многостороннего сотрудничества. Как представляется, в немалой степени это заслуга научного, экспертного сообщества в обеих странах, которое смогло содействовать принятию политическим руководством верных решений, направленных на укрепление нашего добрососедства и углубление взаимодействия самого разного характера».

Как отметила директор КИСИ при Президенте РК, академик НАН РК З. Шаукенова, «на протяжении всех лет существования независимого Казахстана его отношения с Россией характеризовались стабильностью и готовностью обеих сторон к сотрудничеству. Между двумя странами существует прочная правовая, экономическая, политическая и культурная база для сотрудничества. Фактически, внешняя политика Казахстана в отношении России строилась на основе того фактора, что Российская Федерация представляет собой важнейшего партнера для Казахстана во всех областях взаимодействия».

Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Работа международной научно-практической конференции прошла в рамках двух сессий.

Давний партнер КИСИ - Институт востоковедения РАН является крупнейшим исследовательским и аналитическим центром по изучению стран Азии и Африки, в котором работают ведущие российские специалисты – историки, политологи, международники. Эксперты ИВ РАН традиционно осуществляют важную и востребованную работу, направленную на комплексное изучение Казахстана и региона Центральной Азии.