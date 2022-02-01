Тридцатиградусные морозы ожидаются в феврале в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Температура воздуха ниже нормы ожидается в феврале в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах минус 15-17 градусов при норме минус 14-16 градусов.

В первой декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до 11-16 мороза, днем – до минус 1-6 градуса. В конце декады – понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, днем до минус 15-20 градусов. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днём - до 0 - минус 5 градусов. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 22-27 градусов, днем – до 10-15 градусов. В конце декады – повышение температуры ночью до 12-17 мороза, днем до минус градусов. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В первой половине третьей декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от минус 25-30 до 20-25 мороза, днем – от 13-18 мороза до минус 8-13 градусов. В самом конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до -15-20 мороза, днем – до минус 3-8 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду прогнозируются часто в первой половине месяца. Туман – в начале третьей декады, гололед вероятен в середине первой и второй декады.