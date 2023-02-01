Тридцатиградусные морозы и дождь прогнозируют в феврале в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в феврале температура воздуха ожидается в пределах нормы – минус 14,3-16,2 градуса. В первой и второй декадах по ночам температура воздуха будет опускаться до 28-32 мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», со 2-го по 6-е февраля в регионе ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 23-28 мороза, днем – минус 13-18 градусов, в южной части области – минус 10.

7-8-го февраля ожидается небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 20-25 градусов, днем ожидается 7-12 мороза.

9-го февраля прогнозируется снег и низовая метель на юго-западе области. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Ночью похолодает до 23-28 мороза, днем – до минус 10-15 градусов.

Завершится первая декада февраля погодой без осадков, морозами ночью до 23-28, днем – до минус 10-15 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер 9-14 метров в секунду.

Понижение температуры продолжится во второй декаде. Ночью ожидается до минус 25-30 градусов, днем – 13-18 мороза. Затем потеплеет ночью до минус 18-23 градусов, днем – минус 7-12. В конце декады вновь опустятся морозы ночью до 23-28 градусов, днем – до минус 12-17.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днем – минус 1-6 градуса. Затем прогнозируется колебание температуры от 10-15 до 17-22 мороза ночью и от минус 1-6 до минус 7-12 днем. В самом конце декады столбик термометра ночью опустится до минус 23-28 градусов, днем – до минус 10-15.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. Дождь, мокрый снег ожидаются в начале месяца, снег - в середине первой, второй, в начале и в середине третьей декад. Метель, ветер 15-20 метров в секунду предполагаются часто в течение месяца. Туман, гололед вероятны в начале месяца.