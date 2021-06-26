Тридцатиградусная жара ожидается в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в Северо-Казахстанской области до конца июня сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами и усилением ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» Гульзат Газизова сообщила, что ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 5-10, местами 13 тепла до 15-20 тепла, днем - от 15-20, местами 23 тепла до 28-33 тепла. Ветер северо-западный, западный со скоростью 15-20 метров в секунду.

«В апреле и мае средняя за месяц температура воздуха по области зафиксировалась выше нормы на 2-7 градусов. Осадков по области выпало 24-72 % от нормы. В течение мая на территорию области часто осуществлялись выносы теплых воздушных масс с территории Ирана и Средней Азии. С середины месяца установилась малооблачная, спокойная и сухая погода. Пик тепла отмечался в третьей декаде, когда температура воздуха по области днем составляла 35-38 градусов тепла. Отсутствие осадков и усиление ветра в этот же период привели к образованию пыльных бурь», - отметила Г.Газизова.

Только в начале первой и конец второй декад июня погода характеризовалась частыми прохождениями циклонов и атмосферных фронтов с перепадами температуры воздуха, дождем, грозой, градом и шквалистым ветром.