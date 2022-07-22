Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тридцать пять человек в РК находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии по КВИ
22 Июля 2022 17:25

Тридцать пять человек в РК находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах отмечается наибольшее количество тяжелобольных в Казахстане, сообщила заместитель директора департамента организации медицинского помощи МЗ РК Куляим Биржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в отделениях реанимации и интенсивной терапии регионов находятся 35 человек, из которых наибольшее количество реанимационных больных отмечается в городе Нур-Султане – 15 пациентов, Кызылординской области – пять, Жамбылской области, ЗКО, ВКО по три человека.

«Для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с КВИ на уровне ПМСП организовано 2 тыс. 387 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ, из них 1 тыс. 010 на селе», - добавила Куляим Биржанова.

По данным Минздрава, за первое полугодие 2022 года мобильными бригадами осуществлено 815 тыс. 423 выезда. Наибольшее количество выездов осуществлено в Карагандинской области и в городах Нур-Султане и Алматы.

Для оказания экстренной медицинской помощи имеется 2 тыс. 254 единицы медицинского автотранспорта, 33 воздушных судов, в том числе 20 самолетов и 13 вертолетов. В наличии 1 тыс. 484 бригады скорой медицинской помощи.


Новости по теме
Сколько заболевших КВИ находится на ИВЛ в РК
Количество обращений в скорую увеличилось в Казахстане
КВИ протекает тяжело, с поражением нервной системы, у детей в Нур-Султане
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Сколько заболевших КВИ находится на ИВЛ в РК
Количество обращений в скорую увеличилось в Казахстане
КВИ протекает тяжело, с поражением нервной системы, у детей в Нур-Султане
Могут ли вернуть систему «Ashyq» в РК
Перевод на онлайн-обучение будет рассматриваться к началу учебного года - Минздрав
Производство вакцины «Спутник V» приостановлено в Караганде – Минздрав
Закупит ли Казахстан вакцины «Спутник V» и Pfizer
Ералы Тугжанов посетил социальные объекты столицы
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
2 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
3 Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
4 Борьба за сахар продолжается в Караганде
5 Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив