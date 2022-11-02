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Тридцать фактов торговли людьми выявили за четыре месяца в Казахстане

2 Ноября 2022, 11:26
Тридцать фактов торговли людьми выявили за четыре месяца в Казахстане
2 Ноября 2022, 11:26

Тридцать фактов торговли людьми выявили за четыре месяца в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца в Казахстане зарегистрировано около 30 фактов торговли людьми. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Организации Объединенных Наций, 70 % жертв торговли людьми в мире составляют женщины и молодые девушки. А каждый третий - ребенок. К сожалению, эта проблема имеет отношение и к Казахстану», - сказал Марат Ахметжанов.

По его данным, ежегодно в стране регистрируется более 100 таких преступлений.

«Раньше регистрировалось до 300 таких преступлений. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы. В целом, благодаря реорганизации управления по борьбе с организованной преступностью в министерстве, выявляемость этих преступлений растет», - добавил министр внутренних дел.


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