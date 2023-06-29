Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Тридцать два инсультных центра откроют за два года в регионах Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 13:25
Тридцать два инсультных центра откроют за два года в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие два года в стране откроются новые инсультные центры. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отечественная нейрохирургическая отрасль развивается высокими темпами. В этой сфере мы опережаем многие страны. Сейчас мы ориентируемся на внедрение современных технологий. То есть идет работа над изучением новых технологий, появляющихся в мире, чтобы привнести их в нашу страну. Также стоит вопрос дальнейшего развития нейрохирургии в районной, сельской местности и вновь открывшихся областях. Кроме того, мы уделяем большое внимание реабилитационной и профилактической работе по нейрохирургии», - сказал Ажар Гиният, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе V Конгресса нейрохирургов Казахстана.

photo

По словам министра, специалисты данной отрасли повышают квалификацию за рубежом, а также в страну будут приглашены лучшие зарубежные специалисты.

«Сегодня в стране 71 инсультный центр. В ближайшие 2 года в районных центрах будут открыты 32 инсультных центра. Там будут не только нейрохирурги, но и компьютерные томографы, специалисты по магнитно-резонансной томографии», - добавила глава ведомства.

photo

Минздрав РК   Здравоохранение   Медицина  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК