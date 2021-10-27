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    08:47, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тридцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 25 октября зарегистрировано 26 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и четыре летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе регионов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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