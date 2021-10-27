Тридцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 25 октября зарегистрировано 26 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и четыре летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе регионов.