РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:02, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Три «золота»: казахстанские каратисты завоевали четыре медали премьер-лиги

    None
    None
    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве завершился международный турнир по каратэ. В рамках премьер-лиги казахстанские каратисты завоевали четыре награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    На первую ступень пьедестала поднялись Мольдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) и Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).

    Сабина Захарова (до 55 килограммов) смогла занять второе место.

    Напомним, по итогам квалификационных раундов, в финал пробились четыре наших спортсмена. Успешно преодолели турнирную сетку Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Сабина Захарова (до 55 килограммов), Софья Берульцева (до 68 килограммов).

    Теги:
    Спорт Боевые искусства Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!