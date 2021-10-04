Три «золота»: казахстанские каратисты завоевали четыре медали премьер-лиги

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве завершился международный турнир по каратэ. В рамках премьер-лиги казахстанские каратисты завоевали четыре награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

На первую ступень пьедестала поднялись Мольдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов) и Софья Берульцева (свыше 68 килограммов).

Сабина Захарова (до 55 килограммов) смогла занять второе место.

Напомним, по итогам квалификационных раундов, в финал пробились четыре наших спортсмена. Успешно преодолели турнирную сетку Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Сабина Захарова (до 55 килограммов), Софья Берульцева (до 68 килограммов).