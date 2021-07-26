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Три жителя Туркестанской области задержаны за подделку меддокументов

26 Июля 2021 11:36
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Три жителя Туркестанской области задержаны за подделку меддокументов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три жителя Туркестанской области задержаны за подделку медицинских документов. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«МВД продолжается широкомасштабная работа по выявлению и пресечению фактов подделки и использования документов, связанных в том числе с коронавирусной инфекцией. Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов», - сказала Шугыла Бериккызы.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3226 преступлений, 2225 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 12 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 2 разбоя, 44 грабежа, 466 краж чужого имущества.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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