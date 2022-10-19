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    14:02, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Три жителя Кызылординской области застрелили 53 сайгака

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области задержаны трое жителей региона за отстрел сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    18 октября управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Кызылординской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за незаконный отстрел находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержаны трое жителей области.

    В ходе проверки по месту жительства подозреваемых, в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа.

    По данному факту проводится досудебное расследование по пункту второму части третьей статьи 339 УК РК «Незаконное приобретение, перевозка, сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к использованию животных, их частями и дериватами группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба». Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Кызылординская область Происшествия Сайгак Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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