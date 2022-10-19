Три жителя Кызылординской области застрелили 53 сайгака

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области задержаны трое жителей региона за отстрел сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 октября управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Кызылординской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за незаконный отстрел находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержаны трое жителей области.

В ходе проверки по месту жительства подозреваемых, в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту второму части третьей статьи 339 УК РК «Незаконное приобретение, перевозка, сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к использованию животных, их частями и дериватами группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба». Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.





Фото: polisia.kz











