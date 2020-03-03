Три жительницы Кокшетау избили мужчину возле кафе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три жительницы Кокшетау подозреваются в нанесении телесных повреждений мужчине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 1 марта около шести часов утра. На пульт «102» поступило телефонное сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений города происходит драка.

Как установили полицейские, участниками стычки были 43-летний мужчина и три женщины, в возрасте 38, 41 и 42 лет. Все они находились в кафе. Затем мужчина подошел к столику, где сидела компания женщин. Между ними произошел конфликт. Администрация заведения вывела их на улицу, где в ходе ссоры горожанки нанесли мужчине телесные повреждения.

По факту проводится досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».