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вчера 20:21
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Три жительницы Кокшетау избили мужчину возле кафе
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три жительницы Кокшетау подозреваются в нанесении телесных повреждений мужчине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел 1 марта около шести часов утра. На пульт «102» поступило телефонное сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений города происходит драка.
Как установили полицейские, участниками стычки были 43-летний мужчина и три женщины, в возрасте 38, 41 и 42 лет. Все они находились в кафе. Затем мужчина подошел к столику, где сидела компания женщин. Между ними произошел конфликт. Администрация заведения вывела их на улицу, где в ходе ссоры горожанки нанесли мужчине телесные повреждения.
По факту проводится досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».
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