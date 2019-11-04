Три жилых дома сдадут для жителей аварийных общежитий в Атырау до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца текущего года для жителей аварийных домов в Атырау сдадут в эксплуатацию жилые многоэтажки. Об этом сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «7-20-25» было рассмотрено 512 заявок на жилье, из них одобрено – 300. При этом выдано жилье на сумму 3 млрд 789 млн тенге. В рамках программы «Бақытты отбасы» была выдана 51 квартира, а для многодетных семей - 96 квартир», - сказал Нурлан Ногаев на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что по области насчитывается 79 аварийных дома, из них 74 в областном центре - Атырау, в том числе 12 аварийных общежитий.

«В рамках средств, выделяемых из областного бюджета, строятся 6 домов, которые состоят из 240 квартир. До конца текущего года для жителей аварийных домов будет сдано в эксплуатацию 3 жилых многоэтажных дома. В новое жилье переедут жители 7 аварийных общежитий», - проинформировал аким.

По сообщению акимата, также будет выдано жилье для сотрудников полиции, медицинских работников. В 2019 году было запланировано строительство 77 жилых дома (5 533 квартир), из них 32 дома (2 755 квартир) были сданы в эксплуатацию. Строительство остальных будет завершено в 2020 году.

Ранее аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции рассказал и о планах по проведению инфраструктуры в отдаленные населенные пункты.