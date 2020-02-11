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Три жилых дома остались без отопления в Петропавловске
11 Февраля 2020 21:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Интернациональной и Нурсултана Назарбаева, произошел порыв теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Жители города опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как горячая вода бежит по тротуару. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».
«Произошло технологическое нарушение на тепловых сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети». Причиной стал высокий износ теплосетей на этом участке. От системы центрального теплоснабжения отключены три жилых дома. В настоящее время на участке производятся восстановительные работы. Их планируется завершить до 23:00 часов», - отметили в пресс-службе.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ЖКХ, Происшествия,
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