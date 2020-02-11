+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три жилых дома остались без отопления в Петропавловске

11 Февраля 2020 21:49
Поделиться:
Три жилых дома остались без отопления в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Интернациональной и Нурсултана Назарбаева, произошел порыв теплосетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау устранили аварию канализационного коллектора над Черной речкой
Рекомендации по очистке от снега в Нур-Султане дали в МВД Полностью остановлено водоснабжение в Атырау Почти 200 дворов благоустроят в Алмалинском районе

Жители города опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как горячая вода бежит по тротуару. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».

«Произошло технологическое нарушение на тепловых сетях ТОО «Петропавловские Тепловые Сети». Причиной стал высокий износ теплосетей на этом участке. От системы центрального теплоснабжения отключены три жилых дома. В настоящее время на участке производятся восстановительные работы. Их планируется завершить до 23:00 часов», - отметили в пресс-службе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ЖКХ, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив