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Три женщины погибли в дорожной аварии в области Жетісу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 09:40
Три женщины погибли в дорожной аварии в области Жетісу Кадр из видео/instagram.com/zhetysu.police

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на трассе Алматы-Оскемен в Коксуском районе с участием «Тойота Камри» и «Тойота Ленд Крузер Прадо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетісу.

По предварительной версии у одной из автомашин произошло разгерметизация колеса, которая спровоцировала столкновение.

В результате ДТП на месте происшествия скончались трое женщин, следовавшие в качестве пассажиров в салоне внедорожника. Водители обеих автомашин с различными травмами госпитализированы в больницу.


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