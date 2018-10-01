Три жамбылских вуза обеспечат общежитиями своих студентов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские вузы решают проблему обеспечения жильем своих студентов на основе государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления образования, на сегодняшний день в регионе имеются три общежития на 1200 мест. Более 1 600 студентов двух государственных и одного частного вуза областного центра нуждаются в жилье на время обучения.

«О повышении доступности и качества высшего образования говорится в одной из пяти инициатив, озвученных Главой государства в Послании. До 2020 года в Таразе планируется построить на принципах государственно-частного партнерства три студенческих общежития на 1 650 мест, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель облуправления образования Рахия Турмаханбетова. - По трехстороннему типовому договору Министерства образования и науки по размещению госзаказа и по утвержденному положению проводятся работы по финансированию обеспечения общежитиями студентов».

В Таразском государственном университете есть дефицит общежития на 657 мест. В Таразском государственном педагогическом университете учатся 5 835 студентов, потребность в общежитии там составляет 780 мест, отметила спикер.

На днях Таразским государственным университетом имени М.-Х. Дулати началось строительство студенческого общежития на основе государственно-частного партнерства. При этом 50% средств выделяется вузом, 50% - строительной компанией. При ТарГУ уже имеются два общежития, однако дефицит мест остается. На данный момент жильем обеспечено 580 студентов, еще около 600 студентов ждут своей очереди.

«До 2020 года при ТарГУ планируется построить пятиэтажное общежитие на 500 человек, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» ректор вуза Махметгали Сарыбеков. - Примерная стоимость объекта - около одного миллиарда 350 миллионов тенге. Мы осуществляем многопрофильную подготовку по 57 специальностям бакалавриата и 31 специальности магистратуры, а также по шести специальностям PhD-докторантуры».

Новое современное общежитие появится и в Таразском инновационно-гуманитарном университете, для этого вуз уже выкупил здание. Как рассказал корреспонденту Казинформа ректор ТИГУ Ерболат Саурыков, по результатам анкетирования студентов около трехсот человек нуждаются в общежитии. «Не позднее 2020 года общежитие будет», - заверил ректор.

В Таразском государственном педагогическом университете планируют построить общежитие на 750 человек.





«Будущий год обозначен как Год молодежи в Казахстане, и мы должны постараться сделать всё возможное, чтобы обеспечить нашу молодежь всем необходимым для нормальных условий жизни и отличной учебы. Для решения этого вопроса подключается механизм государственно-частного партнерства. Обеспечение студентов общежитиями - это поручение Главы государства, которое должно быть выполнено в ближайшее время, и местные власти уже приступили к реализации этой задачи», - отметила Рахия Турмаханбетова.





