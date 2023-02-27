Три землетрясения за сутки зафиксировали в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Три землетрясения за сутки зафиксировали в материковом Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации китайского сейсмологического центра, в воскресенье в 14:30 по местному времени землетрясение магнитудой 3,1 произошло в уезде Жоцян Баянгол-Монгольской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Очаг залегал на глубине 20 км.

Кроме того, землетрясения магнитудой 2,2 и 5,1 зафиксировали в понедельник в провинции Хэбэй (Северный Китай) и СУАР (Северо-Западный Китай) соответственно.

Землетрясение магнитудой 2,2 зафиксировали в 03:54 по пекинскому времени вблизи города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.

Другое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07:58 по пекинскому времени в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 670 км от города Урумчи – административного центра СУАР.

Как пишут китайские СМИ, местные жители Синьцзяна почувствовали значительные толчки от землетрясения, произошедшего в Аксу (СУАР). Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным Китайского сейсмологического центра, начиная с 1 января 2023 года на территории КНР произошло 112 землетрясений магнитудой 3,0 и выше. Самое сильное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано 30 января в округе Аксу СУАР КНР.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения, произошедшие за сутки в Центральной Азии.