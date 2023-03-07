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Три землетрясения произошли 7 марта в Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 22:40
Три землетрясения произошли 7 марта в Турции Фото: aa.com.tr

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Три землетрясения произошли 7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери, Об этом сообщила пресс-служба Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В провинции Хатай на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.

Подземные толчки зафиксированы в 01:14 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине около 7 км.

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки зафиксированы в 12.40 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 7,52 км.

В провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 14.47 по местному времени, располагался в районе Инджесу. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,8 км.


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