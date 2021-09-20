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    17:34, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три завозных случая коронавируса за сутки выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в инфекционных стационарах находятся 574 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, 59 пациентов – в тяжелом состоянии. Загруженность инфекционных стационаров – 33%. В карантинных стационарах находятся 26 человек, загруженность – 9%. За минувшие сутки зарегистрировали один летальный случай от коронавируса.

    Новых инфицированных за сутки – 72. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из них 68 относятся к симптомным формам заболевания.

    Лидирует по числу инфицированных Петропавловск – 31 новый случай за сутки. Затем Кызылжарский район - с 10 случаями, Есильский – шесть человек с положительным результатом на коронавирус и район М.Жумабаева и Аккайынский – по пять инфицированных.

    ПЦР-анализ на коронавирус у 65 граждан отобрали по эпидемиологическим показаниям, у четверых – с целью эпиднадзора. Три случая относятся к завозным.

    Всего за сутки лаборатории провели 885 ПЦР-исследований на коронавирус.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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