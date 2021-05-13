Три заведения столицы наказали за нарушение карантина
Так, 11 мая мониторинговые группы выявили три объекта предпринимательства, нарушившие ограничительные меры.
В районе Байконыр за несоблюдение карантинного режима в адмответственности привлекли кафе-бар «Панаехали».
Несмотря на ограничение работы по времени, кафе «Караван», находящееся в районе Сарыарка, принимало посетителей после полуночи.
В баре «Панаехали» в районе Есиль персонал не соблюдал масочный режим, к тому же посетителям предлагали услуги по курению кальяна.
Собранные материалы в отношении нарушителей направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.
На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.
В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.