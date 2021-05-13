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    21:13, 12 Май 2021 | GMT +6

    Три заведения столицы наказали за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы по недопущению и пресечению несоблюдения карантинных ограничений в столице продолжают работать в усиленном режиме. Практика показывает, что предупреждение и привлечение к адмответственности не останавливают некоторые заведения, которые продолжают нарушать требования, прописанные в постановлении санврача, подвергая опасности заболевания опасным вирусом себя и горожан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.

    Так, 11 мая мониторинговые группы выявили три объекта предпринимательства, нарушившие ограничительные меры.

    В районе Байконыр за несоблюдение карантинного режима в адмответственности привлекли кафе-бар «Панаехали».

    Несмотря на ограничение работы по времени, кафе «Караван», находящееся в районе Сарыарка, принимало посетителей после полуночи.

    В баре «Панаехали» в районе Есиль персонал не соблюдал масочный режим, к тому же посетителям предлагали услуги по курению кальяна.

    Собранные материалы в отношении нарушителей направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.

    Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

    На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.

    В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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