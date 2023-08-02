Три зала игровых автоматов закрыли в городе Конаев

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Владельцы трех игорных заведений в городе Конаев признаны виновными в нарушении законодательства, лицензии приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Комитетом индустрии туризма МКС РК были проведены внеплановые проверки в отношении 4-х игорных заведений в городе Конаев.

По результатам проверок, в отношении трех субъектов бизнеса были возбуждены административные материалы по части 3 статьи 445 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Владельцы залов игровых автоматов не соблюдали требования по проценту выигрыша, технологически заложенного в автоматы. Согласно Закону «Об игорном бизнесе», он должен составлять не менее 95%.

Постановлениями специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Конаев от 19 мая 2023 года и постановлениями Алматинского областного суда (апелляционная инстанция) от 20 июля 2023 года все 3 субъекта игорного бизнеса были признаны виновными в совершении правонарушений. На них наложены административные штрафы в размере 300 МРП на каждого с приостановлением лицензии.

«Кроме того, чтобы усилить ответственность за нарушение закона, при непосредственном участии Министерства культуры и спорта были разработаны 3 законопроекта, предусматривающие 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности», – подчеркнул председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.