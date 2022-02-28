Три закона в области здравоохранения примут в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году будут приняты 3 закона в области здравоохранения. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году перед системой здравоохранения стоят следующие задачи. Это принятие законов о биологической безопасности РК, о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Также предстоит принять программу развития здравоохранения до 2026 года, и закон о передаче медицинской службы учреждений уголовно-исправительной системы в ведение Министерства здравоохранения. Есть также задача по реализации национального проекта «Здоровая нация» – качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина», – сказала А. Гиният.

Ранее министр сообщила, что стипендия для студентов медицинских специальностей увеличена на 30%.