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Три закона в области здравоохранения примут в этом году

28 Февраля 2022 17:13
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Три закона в области здравоохранения примут в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году будут приняты 3 закона в области здравоохранения. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2022 году перед системой здравоохранения стоят следующие задачи. Это принятие законов о биологической безопасности РК, о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Также предстоит принять программу развития здравоохранения до 2026 года, и закон о передаче медицинской службы учреждений уголовно-исправительной системы в ведение Министерства здравоохранения. Есть также задача по реализации национального проекта «Здоровая нация» – качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина», – сказала А. Гиният.

Ранее министр сообщила, что стипендия для студентов медицинских специальностей увеличена на 30%.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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