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Три взрыва прогремели в центре Бишкека: погиб 1 человек, 13 пострадали

8 Ноября 2019 15:25
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Три взрыва прогремели в центре Бишкека: погиб 1 человек, 13 пострадали

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в результате взрыва в кафе Антошка пострадали 13 человек, из них трое дети. Одна пострадавшая сотрудница скончалась на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

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Трое детей были доставлены по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.

«Девять человек доставлены в БНИЦТиО, по их состоянию будет дана дополнительная информация», - отметили в Минздраве.

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Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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