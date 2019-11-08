Три взрыва прогремели в центре Бишкека: погиб 1 человек, 13 пострадали

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в результате взрыва в кафе Антошка пострадали 13 человек, из них трое дети. Одна пострадавшая сотрудница скончалась на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Трое детей были доставлены по линии скорой медицинской помощи в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.

«Девять человек доставлены в БНИЦТиО, по их состоянию будет дана дополнительная информация», - отметили в Минздраве.