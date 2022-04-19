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Три вуза Казахстана входят в престижный рейтинг Times Higher Education

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2022, 13:53
Три вуза Казахстана входят в престижный рейтинг Times Higher Education

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три высших учебных заведения Казахстана входят в престижный рейтинг Times Higher Education. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это хорошее достижение по сравнению с соседними странами, да и в целом с большим количеством иностранных государств», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Министр пояснил, что качество отечественной системы образования, в целом, можно оценить по международным рейтингам.

«Могу сказать, что у них очень высокая конкурентоспособность. Например, если посмотреть итоги чемпионата WorldSkills по колледжам, то Казахстан поднялся с 50-го места до 14-го среди более чем 60 стран-участниц. Как видите, есть хорошая динамика», - заверил Асхат Аймагамбетов.

Было отмечено, что в международном рейтинге QS в 2016 году было всего 8 университетов, на сегодня 14 вузов из Казахстана.

Ранее сообщалось , что инновационные образовательные программы внедряются в Казахстане.


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