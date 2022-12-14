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Три вида процедур банкротства физических лиц будут применять в Казахстане

14 Декабря 2022, 10:14
Три вида процедур банкротства физических лиц будут применять в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три вида процедур банкротства физических лиц будут применены в Казахстане. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект «О банкротстве физических лиц» проходит обсуждение в Парламенте. С учетом международного опыта будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство, процедура восстановления платежеспособности. Активно ведется работа по автоматизации процесса обработки заявлений. Все необходимые подзаконные нормативные правовые акты будут приняты в кратчайшие сроки», - сказал на заседании Правительства министр финансов РК.

Ерулан Жамаубаев также отметил, что по остальным поручениям Главы государства будет проведена системная работа совместно с заинтересованными государственными органами.

«Все поручения, поставленные на расширенном заседании Правительства и в рамках предвыборной программы Президента, будут исполнены качественно и своевременно», - добавил глава ведомства.


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