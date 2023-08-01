Три вида оружия изъяли полицейские у мужчины в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в орбиту сотрудников УБОП ДП ВКО поступила информация о том, что мужчина, 1989 года рождения, в мае осужденный за кражу к трем годам лишения свободы, до осуждения в лесополосе на окраине города Шемонаиха закопал пистолет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. Согласно заключению специалиста, найденное ружье является семизарядным револьвером с самодельным гладким стволом под патрон калибра 5,6 мм с заводским номером, пригоден для производства выстрелов. Оружие было изъято. Осужденный признал свою вину.

Другой факт изъятия состоялся уже в областном центре, где у 26-летнего горожанина в барсетке обнаружен предмет, похожий на кастет. Согласно заключению специалиста, изъятый предмет изготовлен по типу кастетов и является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовлен самодельным способом. Во время допроса подозреваемый признался полностью, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В завершение профилактических мероприятий в тот же день была проверена информация в отношении жителя города Риддера, 1977 года рождения, который возможно хранит дома незаконное оружие. И эта информация также нашла свое подтверждение.

Во время безотлагательного обыска дома, полицейские изъяли обрез охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-18, со сменным вставным нарезным стволом под патрон калибра 5,6 мм, который изготовлен путем самодельного укорачивания ствола и рукоятки. Для производства выстрелов пригоден.

В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.

По всем трем фактам начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», санкция которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

