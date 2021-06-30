Три важных инициированных депутатами документа назвал Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул плодотворность работы депутатов XII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, подводя итоги первой сессии Парламента РК XII созыва, надо отметить, что в течение сессии депутатский корпус не только плодотворно работал над законопроектами, внесенными Правительством, но и активно реализовывал свое конституционное право законодательной инициативы. В этой сессии в работе обеих палат Парламента находилось 24 законопроекта, разработанных и инициированных самими депутатами Мажилиса и Сената. 15 из них к настоящему времени уже рассмотрены и приняты. Каждый из этих законопроектов направлен на решение актуальных вопросов в жизни нашего общества», - сказал Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат.

В частности, по его словам, депутатами были инициированы изменения и дополнения в конституционный Закон о судебной системе и статусе судей РК, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также законопроект по вопросам модернизации судебной системы.

«Необходимость внесения этих важных поправок в действующее законодательство РК вызвано тем, что с 1 июля текущего года вводится в действие новый административный процедурно-процессуальный кодекс, требующий корректировки работы судебной системы страны. В рамках этих поправок были внесены изменения относительно требования кандидатов на должность председателя Верховного суда, судей Верховного суда, которые избираются Сенатом по представлению Главы государства. Проводимые реформы должны мобилизовать судебную систему, новых квалифицированных специалистов, и обеспечить справедливое правосудие. Такие меры предпринимаются прежде всего для укрепления доверия к судам», - заключил Н. Нигматулин.