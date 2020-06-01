Три универсальные спортивные площадки открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Открытие трех универсальных спортивных и игровых площадок состоялось в трех районах Жамбылской области в Международный день защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«В Жамбылской области новые спортплощадки открылись в селе Сарыкемер Байзакского района, в селе Масанчи Кордайского района и в микрорайоне Каратау-2 в городе Таразе, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Проект по установке спортивных площадок реализован Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» совместно с акиматом области. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня защиты детей».

Новые спортивные и игровые комплексы включают в себя несколько зон – футбольное поле с искусственным газоном и трибуной на 30 зрительских мест, workout-зону и игровую территорию для детей с качелями, горками и песочницами. По периметру площадки установлены скамейки и урны для мусора. Площадь одного такого комплекса составляет 1300 квадратных метров.

Участие в торжественном открытии площадки в Таразе принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он отметил в своем выступлении, что Глава государства поручил развивать в стране массовый спорт для всех возрастов.

«Для этого нужно обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для населения. Сегодня в нашем регионе создаются все условия для активного занятия спортом. В текущем году реализуются 120 проектов по обновлению инфраструктуры спортивных объектов. Прививая в детях любовь к спорту, мы защитим их от негативных социальных явлений. Здоровые дети – наше будущее!», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что локации для установки площадок определены акиматом Жамбылской области и Фондом «Samruk-Kazyna Trust» совместно с местным гражданским обществом. Акимат Жамбылской области предоставил территории для установки площадок, Фонд «Samruk-Kazyna Trust» обеспечил полную установку площадок, далее они передаются на баланс местных исполнительных органов для обеспечения их сохранности и поддержания функциональности.

«Такие площадки доступны как для детей, так и для взрослых, посещение их бесплатно. Площадки устанавливаются в целях поддержания здорового образа жизни и развития детского массового спорта, обеспечения жителей городов и поселков современной спортивной инфраструктурой», - отметил Иргебаев Мирас, официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust».

Акимат и организаторы проекта призывают местных жителей относиться к площадкам бережно, не ломать конструкции и не мусорить на территории.

Проект по установке универсальных площадок реализуется Фондом «Samruk-Kazyna Trust» в рамках Программы социальных инвестиций «Менің елім». Проекты программы «Менің елім» направлены на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни людей в регионах. Всего с момента запуска проекта по всей стране установлено более 130 универсальных спортивных и игровых площадок, напомнили в пресс-службе акима Жамбылской области.