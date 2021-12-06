Три уголовных дела о нарушениях оборота наркосодержащих медпрепаратов расследуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задержании медицинских работников, допустивших нарушения правил оборота препаратов, содержащих наркотические средства, сообщили МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 29 ноября по 3 декабря полицией проведен четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дармек». Его основная задача – выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

По его словам, за время проведения мероприятия проверены предприятия и организации, использующих эти вещества в своей деятельности.

«За шесть дней операции в стране выявлены преступления по статье 303 УК РК (Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами). В городе Нур-Султане, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях возбуждены уголовные дела в отношении трех медицинских работников, допустивших нарушения правил оборота препаратов, содержащих наркотические средства», - сообщил Нурдильда Ораз.

По данным ведомства, зарегистрировано 129 административных правонарушения:

- 5 за незаконную фармацевтическую деятельность (ст. 424 КоАП);

- 95 за нарушение правил фармацевтической деятельности (ст. 426 ч.1 КоАП);

- 24 за нарушение требований технической укрепленности объектов

и помещений в сфере оборота наркотиков (ст. 427 КоАП).

- 5 за нарушение норм лицензирования (ст. 464 КоАП).

К административной ответственности привлечено 129 человек, в том числе 32 медицинских работника. Все материалы переданы в территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения.