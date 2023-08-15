Три участка дороги Балхаш – Бурылбайтал введут в эксплуатацию до конца сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году до конца сентября планируется сдать в эксплуатацию 127 км участка транспортного коридора «Центр – Юг» на территории Карагандинской и Жамбылской области. На сегодняшний день дорожно-строительные работы находятся на финальной стадии. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог Мининдустрии РК, передает МИА «Казинформ».

Общая протяженность реконструкции автомобильной дороги «Балхаш – Бурылбайтал» составляет 288 км. Подрядчиками являются казахстанские филиалы компаний Sinohydro Corporation Limited и Sinohydro Bureau 16, СП «Сине Мидас Строй» и Todini Central Asia.

Строительство автодороги «Центр – Юг» ведется в рамках международного проекта «Западная Европа – Западный Китай».

«До конца сентября планируется ввод в эксплуатацию 3-х участков автодороги «Балхаш – Бурылбайтал»: 1864-1905 км, 1905-1955 км и 2069-2150 км, общей протяженностью 127 км», - сообщили в Комитете.

На сегодняшний день на этих участках ведутся работы по благоустройству площадок отдыха и остановок, устройству дорожных знаков и нанесению разметки. Проектом предусмотрена установка санитарно-гигиенических узлов. Кроме того, местный малый бизнес будет обеспечен торговыми площадями.

«Ремонтные работы продолжаются еще на трех участках (1955-2005, 2005-2069 и 2105-2152 км) общей протяженностью 161 км. В частности, осуществляются земляные работы и устройство слоев дорожной одежды. Проезд по одной полосе планируется обеспечить до конца года. Также на участках завершены работы по устройству водопропускных труб и скотопрогонов, устроен верхний и нижний слой основания, производится ремонт мостов и путепроводов. В целом, на проекте «Балхаш – Бурылбайтал» задействовано 985 человек и порядка 450 единиц дорожно-строительной техники», - сообщили в МИИР.